Şap hastalığı ortaya çıktı. 19 köy, 6 mahalle karantinada

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’de bir hayvan işletmesinde büyükbaşlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine ilçede sıkı karantina önlemleri devreye alındı. Hisarcık Kaymakamlığı başkanlığında toplanan komisyon, ilçeyi hayvan giriş-çıkışına kapattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek için koruma ve gözetim bölgelerinde yoğun önlemler aldı.

Hastalığın tespit edildiği Dereköy’ün yanı sıra Hisarcık’a bağlı Karbasan, Şeyhler, Örenköy, Çatak, Hocalar, Halifeler, Ulaşlar, Kutlubeyler, Kurtdere, Saklar, Kızıçukur, Alınören, Kutluhallar, Beyköy, Aşağı Yoncağaç, Hamamköy, Şeyhçakır ve Sefaköy köyleri ile merkezdeki Yeşilhisar, Karşıyaka, Cumhuriyet, Şehitler, Yenidoğan ve 82’nci Yıl mahalleleri karantina kapsamına alındı.

Hisarcık’ta hastalığın yayılmasını önlemek için büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yetkililer, hastalığın kontrol altına alınması için tüm işletmelerin düzenli olarak denetlendiğini belirtti. Komisyon, hastalığın seyrini yakından takip ediyor. Hasta hayvan sayısında azalma sağlanır ve hastalık diğer işletmelere sıçramazsa, karantina önlemleri komisyon kararıyla kaldırılacak.