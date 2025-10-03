Sapık komşu kadınların kabusu oldu! Takip, cinsel içerikli sözler ve dahası…

Mahalledeki kadınların kabusu haline gelen sapık komşu, sokakta gördüğü kadınlara cinsel içerikli sözler sarf edip takip etmeye başladı. İstanbul Bayrampaşa'da aynı mahallede komşu kadınlar, komşuları Mustafa G.'nin kendilerini rahatsız ettiğini iddia ederek şikayetçi oldular.

GÖZ KIRPIP CİNSEL İÇERİKLİ SÖZLER SARF ETTİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; 27 Haziran 2025 akşamı, iddiaya göre sapık komşu Mustafa G., mağdur Sevim Y.'nin evinin önünde durdu, göz kırptı ve cinsel içerikli sözler sarf etti.

Sevim Y., "Bana bakıyorsun dedim, başını çevirip şarkı söylemeye devam etti" diyerek yaşadığı rahatsızlığı anlattı. Aynı dakikalarda evinin camında olan Filiz A. ise şüphelinin uzun süredir aynı şekilde davrandığını belirterek, "Sürekli penceremizin önünde duruyor, telefonla konuşuyor gibi yaparak bize bakıyor" ifadelerini kullandı.

UYARIYA RAĞMEN DEVAM ETTİ

Mağdur kadınlar, Mustafa G.'nin daha önceden de evlerinin önünde beklediğini, rahatsız edici bakışlar attığını uyarılara rağmen bu davranışlarını sürdürdüğünü söyledi. Olay günü mağdurların anneleri de bu duruma tanık oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa G., "Yanlış anlaşıldım, kimseye laf atmadım. Alışverişten dönüyordum" diyerek suçlamaları reddetti.

SAVCILIK 'ZİNCİRLEME CİNSEL TACİZ' DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa G. hakkında "Israrlı Takip" ve "Zincirleme Cinsel Taciz" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını talep etti.

İddianamede, şüphelinin eylemlerinin mağdurların huzur ve güvenini bozduğu, cinsel taciz boyutuna ulaştığı vurgulandı. Dava, Türk Ceza Kanunu'nun 105/1-1, 123/1 ve 43. maddeleri uyarınca önümüzdeki günlerde görülecek.

“PENCEREDEN DIŞARI BAKMAYA KORKUYORUM”

Mahalledeki kadınlar yaşadıkları olaydan sonra sokağa çıkamadıklarını söyledi. Mağdurlardan Sevim Y., "Artık pencereden dışarı bakmaya korkuyorum" dedi. Filiz A. ise "Bu sadece bize değil, tüm kadınlara yapılmış bir saygısızlık" şeklinde konuşarak tedirgin olduklarını belirtti.