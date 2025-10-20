Tırnak yüzeyine uygulanan oje, protez tırnak gibi işlemler, tırnak yüzeyinde tahribata sebebiyet verebiliyor. Tırnak sararması genellikle uzun süre koyu renk ojeler kullanmak ve asetonunu çıkarıcıların tırnak yüzeyinde kurumaya neden olması sonucu ortaya çıkabilen geçici bir durumdur. Bununla birlikte tırnak sararmasına mantar enfeksiyonları sistemik hastalıklar vitamin ve mineral eksiklikleri gibi daha ciddi nedenler de sebebiyet verebilir. Bu nedenle geçmeyen tırnak sararmalarında mutlaka doktora gidilmesi önerilir.

Eğer tırnaklarınızdaki sararma uzun süreli oje kullanımından kaynaklanıyorsa, evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntemle tırnaklarınızı eski haline getirmek mümkün oluyor.

Sosyal medyada içerik üreticileri tarafından da paylaşılan bu yöntemler çok sayıda etkileşim alıyor.

Uzun süreli oje kullanımından kaynaklanan sararmalarınızı 10 dakika içerisinde limon suyu sayesinde geçirebilmek mümkün. Tırnaklarınızı 10 dakika boyunca limon suyunda bekletirseniz tırnaklarınızdaki sararmalar geçecektir.

Bunun dışında karbonat ve diş macunu karışımı uygulayarak da tırnaklarınızdaki sararmanın önüne geçebilirsiniz. Eşit oranda diş macunu ve karbonatı karıştırarak tırnak yüzlerinizi aşındırmamaya özen göstererek tırnaklarınızı nazikçe sürdükten sonra 5 dakika beklemenin ardından ellerinizi yıkayabilirsiniz. Bu yöntemlerin ardından tırnak yüzeyinizi dinlendimek için bir süre oje kullanımına ara verebilirsiniz.

Tırnaklarınız da geçmeyen uzun süreli devam eden bir sararma mevcut ise lütfen doktora danışın.