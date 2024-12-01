Saray grubu ve AKP birbirine girdi: Ben seni tokatlamaktan usandım

AKP’li Şamil Tayyar, tv100’de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a yönelik sert ifadelerde bulunmuştu.

Mehmet Uçum’un Cumhurbaşkanı makamını temsil etmediğini belirten Şamil Tayyar, “Her söylediği şey cumhurbaşkanının sözü değil. Mehmet Uçum, AKP’de büyük rahatsızlık veriyor. Uçum’a partisinde birikmiş bir öfke var. Uçum, sürekli racon kesiyor meydan okuyor. Sen kimsin kardeşim. Sen cumhurbaşkanı adına mı konuşuyorsun? Cumhurbaşkanı ona kişisel talimat vermemişse kendi adına düşüncelerini ifade edebilir. Yanında iki yamağı var Uçum’un. AKP’de racon kesecek tek kişi var oda Erdoğan’dır. Mehmet Uçum, ‘kırmızı çizgilerimiz’ diye bir twit atıyor. Bunu cumhurbaşkanı söyleyebilir Mehmet Uçum konuşacaksa kendi adına konuşsun. Posta koyarak konuşmasın. Uçum dışında başka ahkam kesen kurum üyesi görüyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

"SOROSÇU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Mehmet Uçum’un yetki alanının dışına çıkarak açıklamalar yaptığını belirten Şamil Tayyar,

“Zaman zaman partiyi ve cumhurbaşkanlığını zor durumda bırakıyor. Ben Mehmet Uçum’un ‘Sorosçu’ olduğunu düşünüyorum. Arzu ederse bana dava açabilir. Ben Mehmet Uçum’un Osman Kavala’dan farklı olduğunu düşünmüyorum. Partiye ve cumhurbaşkanlığına büyük zarar veriyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yaşanan sorunların temel kaynağı Mehmet Uçum’dur. Devleti içeriden çökertiyorlar. Devletteki kurumsal çöküşün mimarlarından birisidir Uçum. Kendine ait özerk bir alan oluşturdu içeride. Meclis başkanına posta koydu o bile sesini çıkaramadı. Diğer arkadaşlarımızda Uçum’a haddini bildirmediği için rahat hareket ediyor” dedi.

"BEN SENİ TOKATLAMAKTAN USANDIM"

AKP’li Şamil Tayyar’a cevap Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan geldi.

Ayhan Ogan sosyal medya hesabı X’den şunları söyledi,

“Şamil ben seni tokatlamaktan usandım sen amma dayak arsızı çıktın.

Söylediğin iddia direkt cumhurbaşkanını suçlamak anlamına geliyor.

Üç beş kuruşa tetikçilik yapıyorsun,sen bizim muhatabımız da değilsin.

Esas o rahatsızlık duyan ,tasmanı tutanlar kimse ,cumhurbaşkanı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile dertleri neyse ,yürekleri yetiyorsa, adam iseler çıkıp söylesinler.”