Saray’da NATO toplantısı: Üç ülke bir araya geliyor

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısının yeri ve tarihi netleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, 14 Haziran 2023 saat 09.00'da Beştepe'de yapılacak.

Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.