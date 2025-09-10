Saray’ın kaleminden iktidara sert uyarı: Orası terör yuvası değil

Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde polis ekipleri tarafından CHP il binasının girişine gaz sıkılmasını doğru bulmadı. Selvi iktidara sert uyarıda bulunarak, “Orası bir siyasi partinin temsilciliği. Bir terör yuvası değil. Ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanlığı” dedi.

TEKİN İL BİNASINA GİTMİŞTİ

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından mahkeme tarafından eski CHP’li vekil Gürsel Tekin, kayyum olarak görevlendirilmişti. Tekin ise göreve başlamak için geçtiğimiz günlerde il binasına gitmişti. İl binasında ise binlerce polisin görevlendirilmesi dikkat çekti. Tekin, polis ekiplerince il binasına girdi.

GAZ SIKILDI

Ancak çıkan arbedeler esnasında polis ekiplerinin il binası girişine attığı gaz nedeniyle Tekin bir süre dışarıda beklemişti. O anlarda gazdan etkilenen bazı kişilere ise ilk müdahaleler yapıldı.

SELVİ'DEN İKTİDARA ELEŞTİRİ: BİR TERÖR YUVASI DEĞİL

Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi ise gaz sıkılmasını doğru bulmadığının altını çizerek iktidara sert uyarıda bulundu.

Selvi, “Ancak il binasının girişinde gaz sıkılması doğru olmadı. Orası bir siyasi partinin temsilciliği. Bir terör yuvası değil. Ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanlığı. Siyasi partilerimizi korumazsak bugün CHP’ye olur yarın başka partilere. Bunlar doğru şeyler değil” ifadelerini kullandı.