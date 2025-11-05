Uzak Doğu restoran zinciri olan SushiCo, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. SushiCo’nun logosu, 2025-2026 sezonunda Sarı Melekler'in ulusal ve yerel müsabakalarda giyeceği formaların kol yanlarında yer alacak.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar, önümüzdeki günlerde ilan edilecek.