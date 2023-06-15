Sarı ot ateşi düşürüyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Ateşi düşüren sarı otun faydaları dikkat çekti. Sarı otla ilgili detaylar...

YÜKSEK ATEŞ NEDİR?

Yüksek ateş yetişkinler için vücut sıcaklığının 37,2-37,5 derecenin üzerinde olması olarak tanımlanır. Ateş yükselmesi rahatsız edici bir durum olabilir ve özellikle 39,4 ve üzeri değerlerde çeşitli komplikasyonlar meydana gelebileceği için tedbirli olunmalıdır.

SARI OT YOĞURTLAMASI YAPILIŞ TARİFİ

Bu otun yapısı tüylü, bol lifli ve biraz serttir. Bu yüzden kavrulmadan önce haşlanması gerekir.

Otu bol suyla bir kaç kez yıkayın. Bütün halde tencereye yerleştirin. Üzerine çıkacak kadar kaynar su ekleyin. 15 dakika kadar haşlayın. Suyunu süzüp doğrama tahtası üzerinde 1 parmak genişliğinde doğrayın.

Ayrı bir yerde büyük bir soğanı küp doğrayın ve 1 çay bardağı zeytinyağıyla soteleyin.

Doğradığınız otları soğana ekleyin.

10 dakika kadar pişirin.

Tuz ve tercihen acı pul biber ekleyip karıştırın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.