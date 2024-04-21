'Sarılarak taciz' için emsal karar. İstinaf yerel mahkemenin kararını bozdu

Kaynak: AA
'Sarılarak taciz' için emsal karar. İstinaf yerel mahkemenin kararını bozdu
17 yaşındaki M.T’ye sarılmaya çalışarak "sarkıntılık düzeyde çocuğun cinsel istismarı" suçunu işleyen 49 yaşındaki B.C.T., çıkarıldığı mahkemece 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra şahsa takdiri indirim uygulanarak cezayı 2 yıl 6 aya indirildi. Ailenin şikayeti sonrası istinaf kararı bozdu.

11 Kasım 2021'de arkadaşlarıyla birlikte Paşa Mahallesi'nde yürüyen 17 yaşındaki M.T, Sanık B.C.P. (49) M.T.'nin omuzuna elini atıp zorla sarılmaya çalışması üzerine şaşkına döndü. Genç kızın tepki göstermesi sonrası 49 yaşındaki B.C.P., olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası M.T. ve annesi sanıktan şikayetçi oldu.

CEZA İNDİRİMİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Şahıs 15 Mart 2024 tarihinde çıkarıldığı yerel mahkemece "sarkıntılık düzeyde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra yerel mahkeme, cezaya takdiri indirim uygulayarak 2 yıl 6 aya indirdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak verilen ceza indirimini bozdu.

mahkeme9.jpg

Ceza indirimini bozma kararında, yerel mahkemenin sanığın pişmanlığını gösteren bir neden sunmadan indirim uygulamasının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Takdiri indirim sebeplerinin kararda açıkça belirtilmesi gerektiği söylendi. Sanığın duruşmadaki tutumunun takdiri indirim için dikkate alınamayacağı belirtildi. Davanı, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülmesine karar verildi.

İlgili Haberler
Kargo ücretlerine zam. Ucuz gönderi için son 15 gün
Son Haberler
Yavru ayının annesine kavuşmak için verdiği mücadele göz doldurdu Video
Yavru ayının annesine kavuşmak için verdiği mücadele göz doldurdu
Kargo ücretlerine zam. Ucuz gönderi için son 15 gün Ekonomi
Kargo ücretlerine zam. Ucuz gönderi için son 15 gün
Sörloth 90+2'de attı Villarreal kazandı Spor
Sörloth 90+2'de attı Villarreal kazandı
Goller yağmur gibi geldi. Galatasaray taraftarı sevinçten çıldırdı Spor
Goller yağmur gibi geldi. Galatasaray taraftarı sevinçten çıldırdı
Sivas'ta Fenerbahçe depremi Spor
Sivas'ta Fenerbahçe depremi
14 yaşındaki çocuk arabayla dehşet saçtı. Kaldırıma çıktı, 1 ölü 2 yaralı Gündem
14 yaşındaki çocuk arabayla dehşet saçtı. Kaldırıma çıktı, 1 ölü 2 yaralı
Fatih Terim şov yaptı. Yunanistan'da herkes onu konuşuyor Spor
Fatih Terim şov yaptı. Yunanistan'da herkes onu konuşuyor