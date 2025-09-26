Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili valilik harekete geçti! İntihar değil, kaza denmişti

Yalova Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Güllü’nün ölümü şüpheli bulundu. Valilik harekete geçerek soruşturma başlattı.

Arabesk müzüğün bilinin isimlerinden şarkıcı Güllü, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Usta şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KENDİ HALİNDE ZARARSIZDI

Şarkıcının 73 yaşındaki komşusu Halit Becergen, komşularının haber vermesi üzerine olayı öğrendiğini söyledi.

Güllü ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını söyleyen Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin" dedi.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."