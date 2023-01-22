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Işın Karaca 'Allah dermansız dert vermesin' diyerek paylaştı

Işın Karaca covid geçirdikten saçlarının döküldüğünü söylediği paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 00:08
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Şarkıcı Işın Karaca Allah dermansız dert vermesin diyerek paylaştı

Işın Karaca 'Allah dermansız dert vermesin' diyerek paylaştı
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Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatına dair önemli ifadeler kullandı. Özel hayatına dair son derece çarpıcı ifadeler kullanan Karaca, saçlarının döküldüğünü söyledi.

Covid geçirdikten sonra yaşadığı süreçte saçlarının döküldüğünü söyleyen Işın Karaca 'Allah dermansız dert vermesin' diyerek şu ifadeleri paylaştı:

Allah dermansız dert vermesin…

Covid geçirdikten sonra saçlarım enteresan bir şekilde dökülmeye başladı.

Her taradığımda önce fırçam doldu.

Sonra elimi attığımda kocaman kocaman bölümler elimde kalmaya başladı.

Tabi ki hemen doktora gitmedim.

Geçer dedim.

Mevsimseldir dedim..

Tiroid hastalığım coşmuştur dedim.

Asla kimsenin uyarısını dinlemedim.

(Tüm canlarımdan özür dilerim)

Gel zaman git zaman, yumurta Toto’ya gelince kendimi hastaneye zor attım..

3 aydır sevgili doktorum ile saçlarımın tekrar çıkması için mücadele ediyoruz.

Beni bilen bilir, uzun saç sevdalısıyım.

Kendime yakıştırıyorum.

3 aydır kısa saçla geziyorum.

Başta da dediğim gibi.

Allah dermansız dert vermesin.

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