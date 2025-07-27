Şarkıcı Melek Mosso kaza geçirdi

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs tatili sırasında yaşadığı kaza ile yürekleri ağza getirdi.

Bahçede temizlik yaparken terliğinin kayması sonucu kafa üstü düşen Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı.

Kazanın ardından üç gün boyunca zor anlar yaşadığını söyleyen şarkıcı, “Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı, kafa üstü düştüm. Dua edin, desteğinize ihtiyacım var. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Lütfen artık kem gözlerden ve nazarlardan uzak olayım” ifadelerini kullandı.

Mosso, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kendisi için endişelenen hayranlarına da teşekkür etti.

“Endişelenen herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Canım sıkılsa da hemen pes etmem. Görünmez kazalara dikkat edin. Düşüşüm 3 santim daha aşağı olsaydı, belki bugün burada olmayacaktım” diyen sanatçı, takipçilerini temkinli olmaları konusunda uyardı.

Moralini yüksek tutmaya çalışan Mosso, bir beach partide çekilen dans videosunu paylaşarak, “Sanıyorsunuz ki nazarlar beni yıkar ama yıkamaz. Geldim, kaldığım yerden devam ediyorum” notunu düştü.