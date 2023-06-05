Şarkıcı Yusuf Güney'in ‘uzaylı’ açıklaması şoke etti

Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Yeniköy’de görüntülendi. Daha önce astral seyahatle uzay yolculuğu yaptığını söyleyen şarkıcı uzaylılar hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

Şarkıcı Yusuf Güney'in ‘uzaylı’ açıklaması şoke etti

Şarkıcı Yusuf Güney, Yeniköy'de görüntülendi. Mekana sahne almaya geldiğini söyleyen Güney, "İki haftadır buradayım arkadaşlar. Şimdi yurt dışı konserlerim de başlıyor. Paris, Yunanistan ve Almanya var. İstanbul artık benim için iş yapıp döneyim durumunda ya. İzmir bambaşka, çok güzel bir yer" dedi.

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NASA'ya yaptığı göndermeler ile ve Uzay Bilimi'ne merakıyla bilinen Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında da konuştu. Şarkıcı, "Ne oldu şimdi? Manyak bunlar ya. Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren başlayacaklarını ve dünyaya geleceklerini ben söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanacağız. Gerçekleri değil bunlar bir de sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım. Size kolay gelsin" dedi.

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