Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2024 / 00:01

ŞARKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/239 Esas

KARAR NO : 2023/477

DAVALI : YASİN ŞENOL İmes San. Sit. D Blk 40 S. Kapı No: 1 Daire No: 2 Ümraniye/ İSTANBUL

Davacı SIRMA KURU KÖPRÜBAŞI aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının davasının KABULÜ İLE, dava konusu Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi,Gaziköy Mahallesi, 241 ada 16 parsel sayılı taşınmaz lehine; Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi,Gaziköy Mahallesi, 241 ada 13 parsel sayılı taşınmaz üzerinden fen bilirkişisi Ensar Münyas tarafından düzenlenen 11.04.2022 tarihli raporda kırmızı boyalı (A) harfi ile belirli 3 metre genişliğinde 165,67 m2’lik kısım üzerinden82.835,00-TL bedel karşılığında; Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi,Gaziköy Mahallesi, 241 ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinden fen bilirkişisi Ensar Münyas tarafından düzenlenen 11.04.2022 tarihli raporda sarı boyalı (B) harfi ile belirli 1,5 metre genişliğinde 59,86 m2’lik kısım üzerinden 27.237,00-TL bedel karşılığında; Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi,Gaziköy Mahallesi, 241 ada 12 parsel sayılı taşınmaz üzerinden fen bilirkişisi Ensar Münyas tarafından düzenlenen 11/04/2022 tarihli raporda mavi boyalı (C) harfi ile belirli 1,5 metre genişliğinde 41,22 m2’lik kısım üzerinden 21.549,00-TL bedel karşılığında; Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi,Gaziköy Mahallesi, 241 ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerinden fen bilirkişisi Ensar Münyas tarafından düzenlenen 11/04/2022 tarihli raporda kahverengi boyalı (D) harfi ile belirli 1,5 metre genişliğinde 21,72 m2’lik kısım üzerinden 12.474,00-TL bedel karşılığında olmak üzere toplam144.095,00 TL bedel karşılığında GEÇİT HAKKI TESİSİNE,

2-Karar kesinleştiğinde ve istek halinde mahkeme veznesine depo edilen 144.095,00 TL bedelin davalı malikler; Şadan Bayraktar mirasçıları ve Yasin Bayraktar adına, tapuda kayıtlı hisseleri ve veraset ilamındaki payları nazara alınarak 82.835,00-TL (241 ada 13 parsel sayılı taşınmazın malikleri olarak), davalı İsmihan Gül adına 27.237,00-TL (241 ada 15 parsel sayılı taşınmazın tam hisse maliki olarak), davalı Mustafa Ersoy adına 34.023,00-TL (241 ada 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlarının tam hisse maliki olarak) olmak üzere işlemiş faizi ile birlikte ödenmesine, karar verilmiş, gerekçeli karar istinaf talebinde bulunulmuş olup, iş bu ilamın ve istinaf başvuru dilekçesinin adresi tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı YASİN ŞENOL'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28/06/2024