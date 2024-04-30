Sason Çileğinin ilk hasadı başladı

Rengi, kokusu ve tadı ile iştahları kabartan Batman Organik Sason çileğinin hasadı başladı. Sason çileğinin ilk hasadının başlaması ile çiftçilerin de yüzü güldü. Devletin çiftçilere verdiği yüzde 80 hibe ile her geçen yıl yaygınlaşan Sason Çileğinin hasadının başlamasının ardından bu çilek tezgahlardaki yerini aldı.

Tezgahlara yansıyan fiyatlarda çileğin kilosu 50, kasası ise 150 liradan satılıyor. İlkbahar ve kış aylarındaki yağışların verimli olmasının ardından bereketli bir hasat dönemi beklediklerini belirte çiftçi, “İlk hasada başladık ve bereketli bir hasat dönemi bekliyoruz.

İlk hasat olduğu için şimdilik kilosunu 50 liradan satıyoruz. Mahsul arttığı takdirde biz de fiyatlarımızı düşüreceğiz. Şu an Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da satılan çileklerimizi ilerleyen zamanda komisyoncuların da aracılığı ile batıdaki bütün illere göndererek satıyoruz” ifadelerini kullandı.