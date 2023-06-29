Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı. Yetiştiriciler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları, Et ve Süt Kurumu satın alacak.

Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak.

Ayrıca ESK, satılamayan hayvanların cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate alarak, maliyetlerini telafi edici ilave prim ödemesi yapacak.

TRT'nin haberine göre, Yetiştiricilerin satılamayan hayvanları için, en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi Veteriner Hekim sevk raporu ile başvurması yeterli olacak.

Alım ve ödeme işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler ESK’nın internet sitesinden duyurulacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkların, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, “Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

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