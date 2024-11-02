Satın aldığı patates çuvalında gördüğü şey karşısında şaşkına uğradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Satın aldığı patates çuvalında gördüğü şey karşısında şaşkına uğradı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaşın, satın aldığı patates çuvalından ördeğe benzer bir patates çıktı. Gördüğü patates karşısında hem sevinen hem de şaşkına uğrayan adam patatesi evinde sergileyeceğini belirtti.

Sonbaharın gelmesiyle ilçede vatandaşlar kışlık patates ve soğan alarak depolamaya başladı. Hakkari'nin Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Turan Baran, kışlık için çarşıdan patates ve soğan aldı.

ÖRDEĞE BENZETTİ

Baran, aldığı patatesleri temizlemek için serdi ancak patateslerin arasındaki farklı patatesi gördü. Baran, farklı olan patatesi bir ördeğe benzeti.

Baran, patatesi her şekilde muhafaza edeceğini ve evinde süs olarak kullanacağını belirti.

Hem mutlu olduğunu hem de şaşırdığını belirten Baran Turan, "Malum kış sezonu başladı ve biz de kışlık ihtiyaçlarımızı almaya başladık. Çarşıda satılan patates ve soğanı alarak eve getirdim. Eşimle beraber bezin üzerine döktüğümüz sırada bir tanesinin çok farklı olduğunu gördük. Biraz baktım araştırdım hakikaten tamamen bir ördeğe benziyor diyebilirim. Bu duruma aslında hem sevindim hem de şaşırdım. Bunu muhafaza edip evimde sergileyeceğim" ifadelerini kullandı.

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