Şavşat'tan büyüleyici görüntüler

Sakin şehir unvanına sahip Artvin'in Şavşat ilçesinde sonbaharın eşsiz manzaraları fotoğraf karelerine yansıdı. İlçenin çeşitli köy ve yaylalarından çekilen sonbahar fotoğrafları, adeta kartpostallık kareler oluşturdu.

Renk cümbüşüyle bezenen ormanlar, sarı, turuncu ve kızıl yapraklarla büyüleyici bir manzara sunarken, yükseklerdeki dağların zirvelerinde beliren ilk kar örtüsüyle birleşerek doğaseverleri kendine hayran bıraktı. Meydancık, Yavuzköy ve Papart gibi yaylaların yanı sıra ilçeye bağlı birçok köyde çekilen fotoğraflar, Şavşat'ın güzelliklerini gözler önüne serdi.