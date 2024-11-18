SBR Dojlidy Białystok ve Turistlere Kucak Açan Podlaskie

SBR Dojlidy Białystok, D Grubu’nda idi. Bu da rakiplerinin Çek Cumhuriyeti'nden SKST Havirov, Danimarka'dan Roskilde Bordtennis BTK 61 ve Hırvatistan'dan STK Libertas Marinkolor olduğu anlamına geliyor. Avrupa genelinden toplamda 24 takım bu önemli etkinlikte mücadele ediyor.

Şampiyonlar Ligi Masa Tenisi Takımlarının Listesi

İşte 2024/2025 sezonu için Şampiyonlar Ligi Masa Tenisi takımlarının listesi şu şekildedir:

FC Saarbrücken TT (ALM) Borussia Düsseldorf (ALM) K.S. Dekorglass Dzialdowo (POL) Solex-Consult Wiener Neustadt (AVT) KS Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki (POL) AS Pontoise Cergy TT (FRA) GV Hennebont TT (FRA) SPG Felbermayr Wels (AVT) HB Ostrov z.s. (ÇEK) SKST Havirov (ÇEK) Post SV Mühlhausen 1951 e.V. (ALM) TTC Sokah Hoboken (BEL) KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniow (POL) SF SKK El Nino Praha (ÇEK) Roskilde Bordtennis BTK 61 (DAN) Enoli Borges Vall (İSP) TJ Geolog Roznava (SVK) TTC Ostrava 2016 (ÇEK) STK "Libertas Marinkolor" (HIR) CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc (ROM) STK Starr Croatia (HIR) Lille Metropole TT (FRA) Alliance Nîmes/Montpellier (FRA) UKS Dojlidy Białystok (POL)

Dojlidy'nin Şampiyonlar Ligi için başlangıç kadrosunda Patryk Chojnowski, Asuka Machi ve Mihai Bobocica yer alacak. Ancak Asuka Machi'nin yerine potansiyel yedek oyuncular arasında yer alan Chan Baldwin ve Park Gyuhyeon da kadroda bulunuyor.

Bu Şampiyonlar Ligi Masa Tenisi şampiyonası, Białystok'tan bir spor kulübünün bu spor dalında ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansı bulması nedeniyle UKS Dojlidy Bialystok için son derece önemli. Kulübün yöneticisi bu durumu şu şekilde yorumladı: “Kulüp tarihimizde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını elde ettik. Yıllarca Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için çalıştık ancak bu sezon bu fırsatı ilk kez yakalayabildik.”

Tarihi ve Doğal Güzelliğiyle Görülmeyen Değer Bölge: Podlaskie

Kulüp, Polonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Podlaskie Voyvodalığı'nın başkenti olan Białystok'ta bulunuyor. Podlaskie bölgesi, yalnızca zengin tarih ve kültürüyle değil, aynı zamanda muhteşem manzaraları, benzersiz bitki ve hayvan çeşitliliği ile tanınan; Polonya'nın en güzel bölgelerinden biridir. Avrupa'nın son ve en büyük ilkel alçak orman parçalarından biri olan Białowieza Ormanı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta ve Polonya'nın sembolü olan bizon ile diğer pek çok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Podlasie bölgesi, Kruszyniany köyünde tarihi bir cami ve Müslüman mezarlığı bulunan Tatar azınlığının varlığı da dahil olmak üzere çokkültürlülüğü ile bilinir. Yaban hayatı ve tarihi yapılar, örneğin Ortodoks kiliseler ve soylu konakları ile dolu olan Knyszynska Ormanı da benzersiz bir karaktere sahiptir. Białystok, “Podlasie’nin Versay’ı” olarak bilinen Branicki Sarayı gibi birçok tarihi mekâna sahip bir şehirdir. Białystok ayrıca sayısız festival, galeri ve tiyatrolarla kültürel bir merkezdir.