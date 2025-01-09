Scholz'dan Trump’ın 'NATO harcama' çağrısına tepki

Scholz, Focus Online'a yaptığı açıklamada, Trump'ın önerisinin Almanya için büyük bir yük oluşturacağını belirterek, GSYH'nin yüzde 5'inin yılda yaklaşık 200 milyar avro gibi yüksek bir meblağa denk geldiğine dikkat çekti.

Scholz, Almanya'nın mevcut bütçesinin yaklaşık 490 milyar avro olduğunu ve bu kadar büyük bir artışı karşılamak için ya 150 milyar avro tasarruf yapmaları, ya da bu miktarda borçlanmaları gerektiğini söyledi. Bunun yerine, NATO'nun uzun yıllardır üzerinde uzlaşılan hedeflerinin daha uygun olacağına inandığını belirtti.

Almanya'nın güvenlik için daha fazla yatırım yapma konusunda hiçbir şüphesi olmadığını vurgulayan Scholz, iktidara geldikleri günden bu yana savunma harcamalarını 40 milyardan 80 milyar avroya çıkardıklarını hatırlatarak, gelecekte de bu artışı sürdürmek gerektiğini ifade etti. "Bu gerçekten büyük bir değişim" diyerek, uzun vadeli güvenliği sağlamanın önemine dikkat çekti.