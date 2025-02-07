Scrubs nedir? Neden Scrubs Giyilir?

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Scrubs nedir? Neden Scrubs Giyilir?

Scrubs, sağlık çalışanlarının hastaneler, klinikler ve diğer sağlık tesislerinde giydiği özel bir tür üniformadır. Genellikle üst ve alt parçadan oluşan, rahat ve işlevsel bir yapıya sahiptir.

Scrubs'lar, özellikle cerrahi operasyonlar ve hasta bakımı sırasında sağlık personelinin mikropları minimize etmesi ve steril ortamı koruması için kullanılır.

Neden Scrubs Giyilir?

• Hijyen: Scrubs, sağlık ortamında mikrop ve bakteri bulaşmasını önlemeye yardımcı olur.

• Konfor: Uzun çalışma saatlerinde rahatlık sağlayan, yumuşak ve nefes alabilen kumaşlardan üretilir.

• Dayanıklılık: Sık sık yıkanmaya ve kullanıma dayanıklı, sağlam malzemelerden yapılır.

• Profesyonel Görünüm: Sağlık ekibinin bir bütünlük içinde ve profesyonel bir görünümde olmasını sağlar.

• Parçalar: Genelde iki parçalıdır; üst ve pantolon. Geniş cepleri bulunur, bu cepler sağlık çalışanlarının aletleri ve malzemeleri taşımaları için kullanılır.

Scrubs Çeşitleri:

Klasik Scrubs: En yaygın kullanılan tür olup, üst ve alt parçadan oluşur. Yarasa kol V yaka üst, pantolon lastikli ve ayarlanabilir bağcıklı olarak müşteri talebi dikkate alınarak imal edilmektedir.

Fermuar Detaylı: Üst Fermuar Detaylı, Hakim Yaka ve Pantolon Kargo cepli olarak tasarlanıp üretilmektedir.

• Kombin Scrubs: Üstler desenli, uygun alt pantolonla kombinleyerek kullanılan bu ürünümüz daha çok hastane çocuk bölümleri, veterinerler, diş kliniği çalışanları, estetisyenler tercih etmektedir.

• Scrubs Ceketleri: Scrubs'ların üzerine giyilen, daha sıcak veya daha resmi bir görünüm sağlayan parçadır.

Scrubs Kumaşları:

• Pamuk: Yumuşaklığı, nefes alabilirliği ve uygun fiyatı nedeniyle sıkça tercih edilir.

• Poliviskon Kumaş: Son yıllarda uzun deneyimler sonucu bu kumaşın uzun çalışma saatlerinde ütü istemeyen, konforlu ve sık yıkamaya dayanıklı olduğu için tercih etmekteyiz.

• Viskon: Hafif, nemi emici ve leke tutmayan özelliğe sahiptir.

Scrubs Renkleri ve Modelleri:

• Scrubs, farklı renk ve modellerde üretilerek kişisel tercihlere ve işyeri kurallarına uyum sağlar.

• Yaygın renkler arasında lacivert, turkuaz, yeşil ve siyah bulunur. Ancak farklı renk ve desenler de kullanılabilir. Bazı hastaneler, çalışanlarının farklı departmanları için farklı renk kodları belirler.

• Cepli, bağcıklı bel veya V yaka gibi farklı detaylarla tasarlanmış modeller mevcuttur.

Scrubs Nereden Alınır?

• Scrubs'ları İstanbul Okmeydanı fabrika satış mağazamızdan ya da https://www.owletmedikal.com satış sitemizden kolaylıkla alabilirsiniz.

• Özetle: Scrubs, sağlık çalışanlarının olmazsa olmaz kıyafetlerinden biridir. Hem işlevsel hem de estetik olması, sağlık ortamında önemli bir rol oynar.

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