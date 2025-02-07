Scrubs nedir? Neden Scrubs Giyilir?

Scrubs'lar, özellikle cerrahi operasyonlar ve hasta bakımı sırasında sağlık personelinin mikropları minimize etmesi ve steril ortamı koruması için kullanılır.

Neden Scrubs Giyilir?

• Hijyen: Scrubs, sağlık ortamında mikrop ve bakteri bulaşmasını önlemeye yardımcı olur.

• Konfor: Uzun çalışma saatlerinde rahatlık sağlayan, yumuşak ve nefes alabilen kumaşlardan üretilir.

• Dayanıklılık: Sık sık yıkanmaya ve kullanıma dayanıklı, sağlam malzemelerden yapılır.

• Profesyonel Görünüm: Sağlık ekibinin bir bütünlük içinde ve profesyonel bir görünümde olmasını sağlar.

• Parçalar: Genelde iki parçalıdır; üst ve pantolon. Geniş cepleri bulunur, bu cepler sağlık çalışanlarının aletleri ve malzemeleri taşımaları için kullanılır.

Scrubs Çeşitleri:

• Klasik Scrubs: En yaygın kullanılan tür olup, üst ve alt parçadan oluşur. Yarasa kol V yaka üst, pantolon lastikli ve ayarlanabilir bağcıklı olarak müşteri talebi dikkate alınarak imal edilmektedir.

• Fermuar Detaylı: Üst Fermuar Detaylı, Hakim Yaka ve Pantolon Kargo cepli olarak tasarlanıp üretilmektedir.

• Kombin Scrubs: Üstler desenli, uygun alt pantolonla kombinleyerek kullanılan bu ürünümüz daha çok hastane çocuk bölümleri, veterinerler, diş kliniği çalışanları, estetisyenler tercih etmektedir.

• Scrubs Ceketleri: Scrubs'ların üzerine giyilen, daha sıcak veya daha resmi bir görünüm sağlayan parçadır.

Scrubs Kumaşları:

• Pamuk: Yumuşaklığı, nefes alabilirliği ve uygun fiyatı nedeniyle sıkça tercih edilir.

• Poliviskon Kumaş: Son yıllarda uzun deneyimler sonucu bu kumaşın uzun çalışma saatlerinde ütü istemeyen, konforlu ve sık yıkamaya dayanıklı olduğu için tercih etmekteyiz.

• Viskon: Hafif, nemi emici ve leke tutmayan özelliğe sahiptir.

Scrubs Renkleri ve Modelleri:

• Scrubs, farklı renk ve modellerde üretilerek kişisel tercihlere ve işyeri kurallarına uyum sağlar.

• Yaygın renkler arasında lacivert, turkuaz, yeşil ve siyah bulunur. Ancak farklı renk ve desenler de kullanılabilir. Bazı hastaneler, çalışanlarının farklı departmanları için farklı renk kodları belirler.

• Cepli, bağcıklı bel veya V yaka gibi farklı detaylarla tasarlanmış modeller mevcuttur.

Scrubs Nereden Alınır?

• Scrubs'ları İstanbul Okmeydanı fabrika satış mağazamızdan ya da https://www.owletmedikal.com satış sitemizden kolaylıkla alabilirsiniz.

• Özetle: Scrubs, sağlık çalışanlarının olmazsa olmaz kıyafetlerinden biridir. Hem işlevsel hem de estetik olması, sağlık ortamında önemli bir rol oynar.