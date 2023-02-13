Seçimlerin tarihi ile ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı. AKP kulislerinin tamamı bu tarihi konuşuyor

AKP’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edildi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkiledi.

Depremin 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerin tarihini etkileyip etkilemeyeceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde kendine seçimlerin altı ay veya bir yıl ertelenebileceğine yönelik bilgiler geldiğini duyurdu.

Altaylı'nın yazısından bir bölüm:

İktidar kanadı, seçimleri erteletme işini YSK’ya paslayacak.

Önce bir seçim kararı alınacak.

Sonra YSK, 4 ilde tamamen 6 ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek.

Böylelikle seçimler en az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek.