Seçmene verilen oy pusulasından Erdoğan’a basılı oy çıktı

Editör: İsa Karaarslan

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turu için sandığa gidiyor. Bu süreçte peş peşe sandık usulsüzlükleri gelmeye devam ediyor.

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinden gelen seçim usulsüzlüğü pes dedirtti.

CHP Tuzlukçu ilçe başkanı Ulaş Bardakçı ve CHP’nin Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akboğa ile beraber CHP’li Avukat Can Kamalı açıklama yaptı.

Avukat Can Kamalı’nın açıklaması şu şekilde:

“PUSULAYI ALDIĞINDA BİR BOŞ PUSULA BİR ZARF VERİLDİĞİNİ GÖRDÜ”

“Bugün sabah saat 9.30 sıralarında Tuzlukçu Mimar Sinan okulunda bir seçmen tarafından oy kullanmak için oy kabinine gitmeden önce pusulayı aldığında bir boş pusula bir zarf verildiğini gördü. Kabine girdiğinde zarfı açtığında elimizde bulunan Tayyip Erdoğan’ın Evet mührünün olduğu arkada da görüleceği üzere Tuzlukçu İlçe Seçim Kurulu’nun mührünün olduğu yani geçerli olan bir pusulanın içine atılmış şekilde olduğu tespit edildi seçmen tarafından.”

“BU HIRSIZLIĞI BUGÜN TUZLUKÇU’DA YAPAN İNSAN TÜRKİYE’DE NELER YAPMAZ”

“Seçmen bunu alıyor cebine koyuyor. Kılıçdaroğlu’na oyunu kullandığı söylüyor. İçine attıktan sonra gelip sandık kurulundaki CHP’li üyeye ve müşahitte bu durumu söylüyor. Bu pusulayı da müşahidimiz aracılığıyla bize vermiş durumundadır. Bu açık bir hırsızlık örneğidir. Bu hırsızlığı bugün Tuzlukçu’da yapan insan Türkiye’de neler yapmaz.”