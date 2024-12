SEGA'nın yeni oyunu Sonic Racing: CrossWorlds heyecan yarattı

Sonic the Hedgehog hayranları, The Game Awards 2024'te büyük bir sürprizle karşılaştı. Yeni oyun Sonic Racing: CrossWorlds, Sonic ve arkadaşlarını bir kez daha yarış pistine çıkaracak. Bu yeni oyunun geliştiricisi hakkında çok fazla bilgi olmamasına rağmen, SEGA'nın resmi X hesabından yapılan bir paylaşım, geliştirme ekibine dair ipuçları verdi.

SEGA'nın Japon X hesabından yapılan açıklamaya göre, Sonic Racing: CrossWorlds, "SEGA'nın elit yarış oyunu geliştirme ekibi" tarafından hazırlanıyor. Bu ifade, hangi ekibin tam olarak işin başında olduğunu netleştirmese de, daha önce Sonic oyunlarını geliştiren Sumo Digital veya SEGA'nın mobil oyun stüdyosu SEGA HARDlight'ın bu projede yer almayacağını işaret ediyor. Bu, SEGA'nın yeni bir ekip veya daha önce bilinmeyen bir geliştirme grubu üzerinden bu oyunu hayata geçireceği anlamına gelebilir.

Sonic serisi, geçmişte yarış oyunlarıyla da adından söz ettirmişti. Sonic & Sega All-Stars Racing ve Team Sonic Racing gibi oyunlar, hayranlar arasında büyük ilgi görmüştü. Bu yeni oyunun, bu mirası devam ettirerek, belki de yeni ve yenilikçi mekaniklerle Sonic'in yarış dünyasına farklı bir boyut kazandırması bekleniyor.

Yeni oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği veya hangi platformlarda oynanabileceği henüz kesinleşmemiş olsa da, Sonic Racing: CrossWorlds'un duyurusu, serinin hayranlarını gelecek için heyecanlandırmaya yetti. SEGA'nın bu yeni proje ile ne gibi sürprizler hazırladığı, gelecek günlerde yapılacak resmi açıklamalarla daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

