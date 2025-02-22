Şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışmada 20 Şubat'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nin naaşı, dün akşam Merzifon Havalimanı'na getirildi. Askeri uçakla getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Çorum'un Bayat ilçesine getirildi. Cenazesi bu sabah kara yoluyla Bayat ilçesi Çukuröz köyündeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze köy meydanına getirildi.

BABA VE ANNESİ GÜÇLÜKLE DURDU

Şehit Uslu'nun annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu güçlükle ayakta durabildi. Burada düzenlenen törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatçı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgı, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından meydanda kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Uslu, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.