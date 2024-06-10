Şehir eşkıyalarından 2 gence dayak

İzmit, Kemalpaşa Mahallesi Ayakkabıcılar Çarşısı'nda isimleri öğrenilemeyen 3 şehir magandası yol kenarında oturan 32 yaşındaki E.A. ile 35 yaşındaki H.K.'nin yanına geldi.

3 magandadan biri "Neden burada oturuyorsunuz?" diye sordu. Bir süre sonra magandalar E.A. ile H.K.'ye saldırdı. Şahıslar tarafından ittirilen ve ayağı takılıp yola düşen H.K., şans eseri otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Arkadaşı E.A. ise merdivenden itildi.

Magandalar uzaklaştıktan sonra E.A. ile H.K. kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giderek hem tedavilerini yaptırdılar hem de kendilerine saldıran şahıslardan davacı oldular.

Gençlerin yüzlerinde morluklar oluştuğu, merdivenden itilen E.A.'nın ise bacağının kırıldığı öğrenildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.