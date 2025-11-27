İstanbul’u terk ederek İzmir’in bir ilçesine yerleşen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay traktör sürdüğü ve elektrikli testere kullandığı o anları “Çalışıyoz gariii” notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun eğlenceli köy hayatı videoları sosyal medyada gündem oldu.

Doğayla iç içe yaşama alışma sürecini çektiği videolarla sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilçay, zeytin toplatıp traktörün üzerine çıktı. Ünlü oyuncu bununla da yetinmeyip kepçe kullandığı anları paylaştı.

VİDEOLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu traktör sürdüğü, elektrikli testereyle çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı anları “Çalışıyoz gariii” notuyla Instegram hesabından paylaştı. Bunlarla da yetinmeyen oyuncu kepçe kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Paylaşımın altına kısa sürede yüzlerce yorum yağdı.

Hayranları, Yeşilçay’ın videolarına adeta bayıldı:

“Sizin videolarınız çok eğlenceli, sizi çok seviyoruz gariii!”

“Kolay gelsin Sultanım, başarılar dilerim.”

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Sosyal medyada günlük hayatını sempatik ve eğlenceli videolarla paylaşan Nurgül Yeşilçay, esprili tavrıyla takipçilerini kendine hayran bırakıyor. Bir döneme damgasını vuran Asmalı Konak, İkinci Bahar, Aşk ve Ceza ile Paramparça' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu bir süredir köy hayatı yaşıyor.

Nurgül Yeşilçay kimdir, nasıl bir kariyer yolculuğu var? gelin birlikte inceleyelim…

Aslen Afyonlu olan Yeşilçay, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Güzel oyuncu oyunculuk kariyerine 90’ların sonunda adım attı.

Uzun yıllardır birbirinden başarılı yapımlarda iddialı karakterlere hayat veren ünlü oyuncu seyircinin gönlünde taht kurdu. Öte yandan sosyal medya hesabından eğlenceli video ve içerikler paylaşıyor. Yeşilçay, “Asmalı Konak” dizisiyle ise geniş kitleler tarafından tanınan bir yıldız haline geldi.