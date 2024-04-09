Şehit ailesi ve gazilere bayram ziyareti

Gazi Yusuf Kıyışkan ve dernek yöneticileri, Ramazan Bayramı arefesinde şehit aileleri ve gazileri unutmadı.

Evlerine yaptıkları ziyaretlerle, hem bayram tebriklerini iletti hem de onların dilek ve sorunlarını dinleme fırsatı buldu.

Şehit aileleri ve gazilerin bayramda anılması gerektiğini vurgulayan Kıyışkan, şunları söyledi:

“Bu vatanı bize emanet eden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde, bayramın coşkusunu ve mutluluğunu birlikte yaşamanın huzurunu hissediyorum. Bu mübarek günler, birliğimizi güçlendirmek ve sevgi ile saygımızı artırmak için bir fırsattır. Şehitlerimiz, vatan ve milletimiz için en değerlilerini feda ettiler. Onların kahramanlıkları ve fedakarlıkları sayesinde, vatanımız daima ayakta kalacaktır. Onları anmak ve hatıralarını yaşatmak, bizim için bir görevdir ve gerçek bayram sevincimizin kaynağıdır. Bu güzel vatanı bize bırakan şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, gazilerimize şükranlarımızı sunarız. Onların cesaretiyle dalgalanan bayrağımız altında, birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşacağımıza inanıyorum. Ramazan Bayramı’nın, sevdiklerimizle bir arada olmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, şehitlerimizi ve gazilerimizi dualarımızda anmayı ihmal etmeyelim. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutlar, bayramın herkese huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”