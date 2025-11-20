BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER - YENİÇAĞ

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında gerçekleştirdiği açıklamada, İmralı’ya mutlaka gidilmesi gerektiğini belirterek, ‘Gerekirse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten imtina etmem’ sözlerini sarf etmişti.

Bahçeli’nin yaptığı açıklama Türkiye gündemine otururken, İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Bahçeli’nin İmralı çıkışına çok sert yanıt verdi.

'BAHÇELİ GİTSİN DEMİRTAŞ'IN PARTİSİNE GİRSİN'

Akbaba, ‘Bahçeli, Öcalan ile gitsin görüşsün. Kan bağı vardır, akrabasıdır. İmralı’ya 3 kişi gitmek istiyor, çünkü ayakta duramıyor. İki arkadaşını kendisine yardım etsin diye mecbur yanında götürecek. Ankara’da şehitlerimizin merasiminde kendisini gördüm. Bahçeli’nin Öcalan’ı görmeye gitmesi, benim umurumda değil. Bahçeli gitsin, Selahattin Demirtaş’ın partisine girsin MHP’lileri rahat bıraksın. O gerçek MHP’liler nerede? Celal Adan nerede?’ diyerek isyan etti.

Pakize Akbaba, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorulan, "Bahçeli 'kimse gitmezse ben giderim İmralı'ya' dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Erdoğan’ın yanıt vermemesi hakkında da konuştu.

'ERDOĞAN İLE BAHÇELİ ARASINDA BİR ANLAŞMAZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Erdoğan’ın zaman zaman böyle tepkiler verdiğini ifade eden Akbaba, Bahçeli ve Erdoğan’ın arasının bozuk olduğunu belirterek, ‘Bu Erdoğan'ın ilk tavrı değil, zaman zaman böyle şeyler yapıyor. Sanırım son zamanlarda Erdoğan ile Bahçeli biraz ters düştü. Aralarında bir anlaşmazlık olduğunu düşünüyorum’ dedi.

'ŞEHİT ANASINA DAVA AÇAN ADAMDAN NE BEKLEYECEĞİM?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte şehitlerimize ‘kelle’ ve bebek katili Öcalan’a ‘sayın’ dediğini hatırlatan Akbaba, ‘Erdoğan da Bahçeli de aynı. Erdoğan’ı da biliyorum ben Bahçeli’yi de. Şehit anasına dava açan adamdan ne bekleyeceğim? Allah Erdoğan’a fırsat vermesin’ dedi.

‘CUMARTESİ GÜNÜ KADIKÖY’E ADALET MASASI AÇACAĞIM’

Cumartesi günü Kadıköy / Beşiktaş iskelesi Atatürk Anıtı’nın önünde ikinci adalet masasını açacağını duyuran Akbaba, İmamoğlu için de adalet masası açtığını, ancak Özgür Özel’in masaya gelmediğini açıkladı.

'ÖZGÜR ÖZEL DE KENDİ BAŞINA İMRALI'YA GİTSİN'

Özel'e de tepki gösteren Akbaba, ‘İmamoğlu için de adalet masası açtım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslendim gelmedi. Özgür Özel de ihanet masasına da gitti. Bahçeli gibi o da kendi başına İmralı’ya gitsin. Ben Bahçeli gibi milliyetçi olmam, Özgür Özel gibi de Atatürkçü olmam’ dedi.

‘SORUYORUM ERDOĞAN’A 30 SİLAH YAKMAKLA TERÖR MÜ BİTTİ?’

‘Erdoğan’a bir sorum olacak’ diyen Akbaba, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Akbaba, ‘Soruyorum Erdoğan’a 30 silah yakmakla terör mü bitti? Nerede Suriye’deki PKK’lılar? Daha eğitim görüyorlar. Irak’taki PKK nerede? Hangisi silah bıraktı? Sen çocuk mu kandırıyorsun?’ ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN, 20 ŞEHİDİMİZ VARKEN NEDEN YAS İLAN ETMİYORSUN?’

20 tane şehit verdiğimiz zaman ülke genelinde yas ilan edilmemesine tepki gösteren Akbaba, ’20 tane şehidimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yas ilan etmiyorsun? 20 tane ocak söndü. Niye çıtın çıkmıyor neden katılmadın cenaze törenine?’ diye sordu.