Şehit muhtar için mevlit okutuldu

Kaynak: İHA
Şehit muhtar için mevlit okutuldu

Van Erçiş'te mahalle muhtarlığı yaparken terör örgütü tarafından şehit edilen muhtar Mehmet Şefik Doğu için mevlit okutuldu.

Van'ın Erciş ilçesinde mahalle muhtarlığı görevini yaparken terör örgütü tarafından şehit edilen muhtar Mehmet Şefik Doğu için mevlit okutuldu.

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16 Ekim 2016 tarihinde Erciş Latifiye Mahalle Muhtarlığı görevini yürütürken terör örgütü mensupları tarafından evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Muhtar Mehmet Şefik Doğu için Mevlid-i Şerif okutuldu.

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Erciş Vanyolu Camisi'nde düzenlenen mevlide Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, ilçe protokolü, şehit muhtarın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Mevlit programı sonrası şehidin ailesi ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Karaloğlu, aziz şehitlerin, milletin gönlünde daima yaşayacaklarını, milletçe şükran ve minnetle yad edileceklerini belirterek, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

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