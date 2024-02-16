Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Süper Lig devine transfer oldu

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, hayalini gerçekleştirdi. Altay formasını giyen 18 yaşındaki futbolcu Burak Tolunay, Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu kadrosuna kattıklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Daha önce Altay ve Türkiye Milli Takımı U14 ve U16 takımlarında forma giymişti.

Burak Tolunay Sekin 2021’de yaptığı bir röportajda, “İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum O beni Galatasaray'da görmek isterdi” demişti