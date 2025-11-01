Sosyal medyanın da etkisiyle sağlıklı tatlılar yeniden popüler oldu. Tatlılardaki şeker miktarının fazla olması sebebiyle bu tarifler hem diyet yapanlar için hem de şekeri hayatından çıkarmak isteyen ancak tatlıya düşkünlüğü sebebiyle bunu yapamayanlar için kolaylıkla uygulanabilir olması sebebiyle ön plana çıkıyor.

İnternet aramalarında şekersiz tatlı tarifleri denildiğinde akla gelen ilk yöntemlerden biri doğal şeker içeren Hurmayı farklı varyasyonlarında tatlıya dönüştürmek oluyor. Hurma sevenler için de farklı bir lezzet alternatifi olan Hindistan cevizli hurma topları son dönemde sosyal medyada en çok sevilen yemek tariflerinden biri.

Hurma toplarını yapmak için on adet hurma bir yemek kaşığı kakao iki yemek kaşığı yulaf ve iki yemek kaşığı Hindistan cevizi gerekiyor. Hurmaların çekirdeklerini çıkartmayı unutmayın. Tarife başlamadan önce hurmalar en az 5 dakika sıcak sula bekletmek gerekiyor diğer malzemeleri karıştırıp karışımı top haline getirdikten sonra buzdolabında 1 saat dinlendirilmesinde ardından bu pratik tarif çayınızın yanında lezzetli bir eşlikçi olabilir.

Avokado Puding Tarifi İçin Malzemeler

1 adet avokado

1 adet muz

1 yemek kaşığı kakao (Şekersiz)

1 yemek kaşığı bal/keçiboynuzu özü/pekmezi

Bütün malzemeleri blenderdan geçirerek pudingimsi bir kıvam alana kadar karıştırın.

İçerisine dileğiniz bir kuruyemiş varsa koyabilirsiniz.

Muzunuz olgunsa bal/keçiboynuzu özü koymaya gerek bile yok! Kakaolu pudingten tek farkı tabiki şekersiz olması!