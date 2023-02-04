4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Seks kaset kumpasında gerekçeli karar

CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülenmesine ilişkin görülen davada gerekçeli karar açıklandı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:28
Takip Et

Seks kaset kumpasında gerekçeli karar

Seks kaset kumpasında gerekçeli karar
+
Aa
-

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve bazı usulsüz dinlemelere ilişkin olarak 171 sanık hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 27 Nisan 2022 tarihinde kararını açıklayarak, 43 sanığa 6 yıldan 92 yıla kadar değişen sürelerde cezalar veren mahkeme, gerekçeli kararını da tamamladı.

2 BİN 729 SAYFA

Taraflara gönderilen 2 bin 729 sayfalık gerekçeli kararda, Deniz Baykal’ın özel görüntülerine ilişkin olarak, emniyet istihbaratta görevli FETÖ mensubu polisler tarafından çekilen görüntülerin, firari FETÖ'cü sanık gazeteci Cevheri Güven’e verildiği belirtildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre görüntülerin çekilme gayesinin de FETÖ’nün amaç ve hedefleri ile birebir uyumlu olduğu belirtilerek, “FETÖ’nün Deniz Baykal’ı kendilerine engel olarak gördüğü ve siyasetten uzaklaştırma amacı güttüğü anlaşılmıştır” tespiti yapıldı.

HEDEF BAHÇELİ

Kararda, MHP yöneticilerine yönelik özel görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili de şu değerlendirme yapıldı:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel hayatına ilişkin aleyhine kullanılabilecek herhangi bir veri bulamayan FETÖ, parti yönetiminde görev alan kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri yayınlayarak bu görüntüler üzerinden parti genel başkanını hedef aldıkları, genel başkan yardımcılarına yönelik Kaset komplosu olarak adlandırılan bu operasyonun asıl hedefinin MHP Genel Başkanı’nı değiştirmek olduğu belirtilmiştir.”

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
1
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
2
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
4
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
5
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
6
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
7
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Seks kaset kumpasında gerekçeli karar
﻿Seks kaset kumpasında gerekçeli karar
﻿Seks kaset kumpasında gerekçeli karar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.