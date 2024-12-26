Sel safari istasyonunu vurdu: Onlarca ATV kayıp

Kaynak: İHA
Sel safari istasyonunu vurdu: Onlarca ATV kayıp

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yağan yağmur safari tesisini vurdu. 13 bin metrekare alan üzerine kurulan alanda sel suları 40 tane ATV aracını sürükledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisinde bulunan 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu. 2021 yılındaki yangında tüm araçlarının yandığını belirten Ahmet Cem Kartal, dün yaşanan sel felaketinin faturasının 10 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.

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Turuncu alarmın sonrasında dün Manavgat genelinde etkili olan sağanak yağmur ve sel, ATV safari parkını da vurdu. Bucak Şıhlar Mahallesi'nde bulunan safari parktaki 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapıldı. ATV safari tesisin sahibi ve çalışanları traktör ve kepçelerle çevredeki dereleri kontrol ederek bulabildikleri ATV'leri römorka yükleyerek tesise getiriyor.

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İşletme sahibi Ahmet Cem Kartal, 2021 yılında meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangınında tesisin tamamen yandığını, 130-140 tane ATV'nin küle döndüğünü belirterek, “Çarşamba günü Manavgat genelinde etkili olan şiddetli yağmurla birlikte bir anda arka tarafımızda bulunan tepeden gelen sel suları tesisimizi yerle bir etti. Tesisimizde bulunan 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu.

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Buradakilerin de tamamı sel sularının ardından görüldüğü gibi çamur deryasının içerisinde zarar görmüş durumda. ATV'lerin 1 tanesinin şu an piyasa değeri 150 bin lira. Tesisimizdeki toplam zarar 10 milyon liranın üzerinde. Daha yangının açtığı yaraları saramadan böyle bir olayla karşılaştık" dedi.

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