Sel sularında sürüklenen kamyonda mahsur kaldı. İmdadına apartman sakinleri yetişti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sel nedeniyle kamyonun kasasında mahsur kalan vatandaş, apartman sakinleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya da yansıdı.

Sel sularında sürüklenen kamyonda mahsur kaldı. İmdadına apartman sakinleri yetişti

İHA'da yer lan habere göre; Zonguldak'ta 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Devrek ilçesi Tabaklar Sokak'ta kamyon kasasında mahsur kalan vatandaş son anda apartman sakinleri tarafından kurtarıldı.

O kurtarılma anı saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

"24 SAATTE 200 KILOGRAM YAĞIŞ ALAN YERLER VAR"

Dün, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel sonrası incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, il genelinde metrekareye 200 kilogramlık yağış düşen bölgeler olduğuna dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmalarını ve bilhassa dere yataklarından uzak durmaları araç ve diğer malzemelerini dere yataklarından uzakta bulundurmalarını sizler vasıtasıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Devrek ilçesinde sel suları nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'nde İlçe Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 24 saatte ilin tamamında ciddi yağış meydana geldiğini ifade eden Vali Tutulmaz şöyle demişti:

"İlimizin tamamında ciddi bir yağış aldık. Son 24 saatte 200 kilogramı bulan yerler var. Tabi bu 200 kilogramlık yağış her tarafta bütün dereleri harekete geçirdi. Şu ana kadar ilçe merkezlerimizde beldelerimizde selden kaynaklanan sıkıntılarımız var. Ancak sevindirici tarafı şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Diğer zararlarımızı telafi edeceğiz, muhakkak. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda şükrettiğimiz husus herhangi bir can kaybımız yok. Tedbirlerimizi aldık. Devam ediyoruz. Ancak 200 kilogramlık bir yağış çok fazla bir yağış. Bunu ne kadar tedbir alsak da derelerin taşmasını engelleyemedik. Ama şükür şu anda toplumumuzun günlük hayatını tehdit edecek bir durum yok. Fakat yağışlar devam ediyor. Sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmalarını ve bilhassa dere yataklarından uzak durmaları araç ve diğer malzemelerini dere yataklarından uzakta bulundurmalarını sizler vasıtasıyla duyuruyoruz."

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