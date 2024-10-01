Sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 217'ye çıktı

Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açarak 217 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Nepal hükümeti, bu afetlerden etkilenen vatandaşlara yardım çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Polis, 143 kişinin yaralandığını ve kaybolan 28 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor. Yetkililer, bölgede mahsur kalan ya da evlerini kaybedenlere yönelik acil destek sağlama çabalarını artırıyor.