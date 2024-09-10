Selahattin Baki Ali Koç'un teklifini reddetti

2018-2024 yılları arasında Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe’de görev alan Selahattin Baki yeni yönetimde görev alamamasının ardından United World Grubu ile anlaşmıştı.

United World Grubu’nun sahibi olduğu takımlar için transfer işleri ile ilgili yöneticilik yapan Selahattin Baki Fenerbahçe’nin Vinicius Souza için yaptığı teklif hakkında konuştu.

Yapılan teklifin kendi beklentilerinin altında kaldığını söyleyen Selahattin Baki "Fenerbahçe, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza için teklifte bulundu. Bu teklif, İngiliz ekibinin 1 sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti. Aynı zaman zarfında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde son aşamadaydı ve Faslı futbolcu, Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Kısa süre içerisinde Amrabat transferi neticelendiği ve Souza için yapılan teklif, beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi” dedi.