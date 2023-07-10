Selim Soydan Fenerbahçe'nin Süper Ligi kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı

TFF eski yöneticisi Selim Soydan, Sabah Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda da şampiyon olamayacağını ifade eden Soydan, "Bu takım 40'tan fazla gol yemiş. Eldeki kadro zaten yetersiz, Arda'dan sonra başka gidenler de olursa mutlaka yerlerinin dolması gerek. İsmail Kartal şüphesiz iyi bir F.Bahçeli. İyi bir teknik direktör olup olmadığı da bu sezon tekrar teste girecek. Allah yardımcısı olsun. Ama şampiyonluk konusunda şu an itibarıyla F.Bahçe 3. ihtimal" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılan Jesus'la ilgili de çarpıcı sözler söyleyen Soydan, "Arabistan'da mutluluğu bulan teknik direktörün futbolla değil sadece parayla alakası olabilir. Mesela şu örnekle anlayın: İcardi, Arabistan'dan gelen 90 milyon Euro'yu reddedip G.Saray'da kalmak için her şeyi yapıyor. Jesus, F.Bahçe'den kaçıp Arabistan'a gidiyor. İdealizm değil paragözlük bu.

G.Saray'ı şampiyon yapıp F.Bahçe'yi 2'ncilikte bırakan zihniyet bu işte. Bu Jesus, kendi aldırdığı beş para etmez oyuncularla kulübü borç yükü altına soktu, onları oynatmakta inat etti; egosu ve açgözlülüğüyle koca sezonu heba etti. Paraya tapan adam, kendi cennetine gitti sonuçta" ifadelerini kullandı.