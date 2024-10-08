Semih Çelik'in komşusu cinayet gününü anlattı. ‘Tehdit edildim’

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Semih Çelik adlı şahıs önce yaşadığı evde 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i daha sonra da Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i katletti. Çelik'in yaşadığı evdeki odasında çok sayıda garip resim tablo ve bıçak bulundu.



tele1.com.tr'den Barış Önal'a konuşan aynı apartmanda yaşadığını ifade eden bir kadın, olay günü Semih Çelik'in mahallelerinde bulunan fırının önünde durduğunu ve yüzünün de bembeyaz olduğunu ifade etti.

"KEYFİNE YAPTIM"



Aynı binada oturan komşusu Çelik ile kendisinin de sorunlar yaşadığını ifade eden komşu, Çelik'in alkol içip şişesini kendi balkonuna attığını ifade ederek, "Bir sefer içki içip şişeyi bizim balkona atmıştı. 'Neden attın' dedim. O da 'keyif için attım' dedi. Anneyi çağırdım. Anne de 'kusura bakma yenge ben gelirim. Allah aşkına şikayet et' dedi. Ben de şikayet etmiyorum dedim. Tartışmamızın ardından çocuk buraya geldi. Ben ona 'Terbiyesiz' dedim. O da beni tehdit etti. Ben ona 'Ne yapacaksın bana?' dedim. O da bana 'Senin kaç tane çocuğun var' dedi. Ben de ona 'sana ne köpek' dedim" ifadelerini kullandı.

Komşu kadın, cinayet günü Çelik'in dairesinden bağırma sesleri geldiğini ifade ederek, "Olay günü 'baaa' diye ses geldi. Sonrasında saat 2 bucuk gibi fırının kapısındaydı. Odun gibi duruyordu. Titriyordu. Beyaz olmuştu. Ölen kızı da daha önce gördüm. Gelip gidiyordu” ifadelerini kullandı.

"BAĞIRMA ÇAĞIRMA SESLERİ GELİYORDU"



Olaydan önce de Çelik'in yaşadığı evden sürekli bağırma sesleri geldiğini söyleyen komşu, binadan bağırma sesleri geldiğini, babasının bağırıp küfürler ettiğini, katil Semih Çelik’in de babasına bağırdığını söyledi.

"ASOSYAL BİR ÇOCUKTU"



Mahallede emlakçılık yapan bir esnafın ise Semih Çelik’in asosyal olduğunu belirterek, "Uyuşturucu kullandığını biliyoruz. Asosyal bir çocuktu. Çok tanımıyoruz. Babanın kurye olduğunu biliyoruz" dedi.



"BABA ÇOK YAŞAMAYACAĞIM BEN"



Çelik'in daha önce hastanede psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden emlakçı, "Babasına çok yaşamayacağım ben diyormuş. Hastane kayıtları var psikolojik tedavi görmüş. Burada köy gibi yaşıyorduk yeni taşınan olsun burada yaşayan olsun. Ama bunun babası da hiç çıkmadı. Çocuğunun hastalığı bilinmesin diye çıkmamış olabilir. Mahalleli gerçekten tanımıyor. O yüzden konuşmuyor. Annesi ablasını üniversiteye götürmek için Ankara'ya gidiyor. Bu da evde kalmış babasıyla. Bazen evde takılırlarmış kahvaltı yaparlarmış" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı cuma gününden beri huzursuz olduklarını ifade eden emlakçı, "Mahalleli olarak biz de cuma gününden beri uyuyamıyoruz. Polis bekliyor. Normale dönmek istiyoruz" dedi.



"SÜREKLİ BURADA OTURURDU"



Başka bir komşu ise Çelik'in sürekli sokağın girişindeki koltukta oturduğunu ifade ederek, "Kulağında kulaklık vardı. Durmadan telefonla uğraşıyordu. Ben onunla hiç konuşmuyordum. 'Ne yapıyorsun burada' diyordum 'oturuyordum abi' diyordu. Aşağı inip yukarı çıkıyordu. Hiç kimseyle konuşmazdı" ifadelerini kullandı.