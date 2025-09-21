Semih Kaplanoğlu’na Manastır’da büyük onur: Altın Kamera 300!

Balkanlar’ın ilk kameramanları olarak bilinen Manaki Kardeşler adına Manastır’daki Kültür Merkezi’nde bu yıl 46’ncısı gerçekleştirilen festival, kırmızı halı töreniyle başladı.

Festivale, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjakovski ile çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.“Festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği var”Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Güven, Türkiye’nin festivale önem verdiğini vurgulayarak, “Çok yakın iki ülkeyiz. Festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği var. Oscar adayı filmimizle buradayız. Semih Kaplanoğlu, ödül alacak. Genç yapımcılarımızla birlikte geldik. (Kuzey Makedonya ile) yakınız, daha da yakınlaşmaya geldik.” diye konuştu.

Manastır Belediye Başkanı Konjakovski, Manastır’ın kültürel bir şehir olarak Manaki Kardeşler’in mirasını bir asırdan fazla süredir koruduğunu ifade etti. Festival Müdürü Dimitrija Doksevski, 19 yıl önce aynı festivalde sunucu olarak yer aldığını belirtti.

Doksevski, katılımcıların 7 gün sürecek festivalde keyifli vakit geçirmelerini dilediğini söyleyerek, “Yaşasın Manaki Kardeşler.” dedi.

KAPLANOĞLU ÖDÜLÜNÜ GAZZE’DE SOYKIRIMA UĞRAYANLARA İTHAF ETTİ

“Yumurta”, “Süt”, “Bal”, “Buğday” ve “Bağlılık Hasan” filmlerinin yönetmeni Kaplanoğlu, festivalde Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Bruno Ganz, Milcho Manchevski, Jiri Menzel ve Andrei Konchalovsky gibi usta isimlere verilen “Altın Kamera 300” Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü’nü aldı.

Kaplanoğlu’na ödülünü, Manastır Belediye Başkanı Konjakovski sundu.Manaki Kardeşler’in şehri Manastır’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kaplanoğlu, bu ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Kaplanoğlu, “Bu ödül hepimizin ortak emeğinin nişanesi. Bu ödülü İsrail güçleri tarafından öldürülen kadın sinema sanatçısı Fatima Hassouna’ya ithaf ediyorum. Onun şahsında Gazze’de soykırıma uğrayan çocuklara, kadınlara ve tüm masum sivillere.” dedi.

“HEMME’NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ” FİLMİ GÖSTERİLECEK

Seminer ve atölye gibi etkinliklerin düzenleneceği festivalde bu yıl 70 film izleyiciyle buluşacak.

Festivalin ikinci gününde, Kaplanoğlu’nun Buğday filmi ile Türkiye’nin Oscar adayı “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmi gösterilecek.“46. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali” 26 Eylül’de sona erecek.