Semih Kılıçsoy'un hali yürek burktu. Herkes bu videoyu konuşuyor

A Milli Takımımız, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Son oynanan Avusturya maçını 2-1'lik skorla kazanan Ay-Yıldızlı ekibimizde büyük sevinç yaşandı.

Soyunma odası adeta bayram yeri gibiydi. Futbolcular oyun havasıyla coşuyor, bazıları da horon tepiyordu. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de dahil herkes çok mutluydu.

Bir kişi hariç... Bugün ortaya çıkan video Semih Kılıçsoy'un yürek burkan halini gözler önüne serdi.

Yayınlanan videoda herkes ortada eğlenirken, Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih onları uzaktan izliyordu. Yaşanan coşkuya katılmayan Semih'in bu hali özellikle Beşiktaşlı taraftarları çok üzdü.

Semih'e haksızlık yapıldığını savunan Siyah-Beyazlı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.

A Milli Takım'ın, EURO 2024 kadrosunda yer alan Semih Kılıçsoy 4 maç geride kalmasına rağmen henüz forma şansı bulamadı.

İtalya ile oynanan hazırlık maçında 9 dakika süre alan 18 yaşındaki Semih, Polonya karşılaşmasına ilk 11'de başlamış 45 dakika sahada kalmıştı.