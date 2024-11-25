Şemsiyeler fırtınaya dayanamadı tamircilerde yoğunluk arttı

Yurdun dört bir yanında kış etkisini gösteriyor. Yağışlar ve kuvvetli fırtınalar şemsiyelerin zorlanıp kırılmasına neden oluyor. Bu sebeple vatandaşlar şemsiyelerini yaptırmak için çareyi tamircilerde buluyor. Şemsiye tamircisi ve bıçak bileyicisi Erhan Erdoğan, son zamanlarda şemsiye tamirlerinde yoğunluk olduğunu belirtti.

"YAĞMURLARIN BAŞLAMASIYLA ŞEMSİYE TAMİRİ İŞİ ARTTI"

Uzun yıllardır bıçak bileme ve şemsiye tamirciliği yaptığını belirten Erhan Eroğlu, son zamanlarda kırık şemsiyelerin çokça getirildiğini ve yoğunluk yaşandığını belirtirken, "Şemsiye tamiri yapıyorum. Yağmurların başlamasıyla şemsiye tamiri işi arttı. Havalar bozmaya, yağmur çiselemeye başladı. Durmadan gelecek gibi gözüküyor yağmur. Son günlerde işlerimizde artışlar oldu. Hele yağmurların olduğu günlerde şemsiye daha çok geliyor. Şemsiyenin tamiri biraz uzun sürüyor. Günde 3 ila 5 civarında şemsiye tamir ediyorum. Tamir fiyatları ise ürünün durumuna göre değişiyor, 100 liradan başlayıp yukarıya doğru yavaş yavaş çıkıyor. Vatandaşların, şemsiyeyi kullanırken rüzgara çarptırmamaya dikkat etmesi gerekir. Rüzgar şemsiyenin düşmanıdır, bunu insanların bilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.