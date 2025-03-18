Sendika devreye girdi! Fabrika çalışanlarının maaşları 102 bin lira oldu

Kocaeli’de faaliyette bulunan Bayer Türk Kimya ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanarak imzalanan sözleşme çerçevesinde, işçilerin çıplak maaşları ortalama 102 bin liraya, sosyal haklarla beraber toplam gelirleri ise 176 bin liraya kadar yükseldi.

SENDİKA BAŞKANI AÇIKLADI

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre, Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, yapılan anlaşmaya göre işçi haklarını gözeterek hazırlandığını söyleyerek sözleşmenin sendika açısından stratejik öneme sahip olduğunu ve işçilerin refah seviyesini artıracağını belirtti.

İmzalanan TİS sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, "Petrol İş Gebze’nin kurucu işyerlerinden birisi. Nitelik açısından değer verdiğimiz işyerlerinden birisi. Yeni dönemde de sözleşmemizi üyelerimizin memnuniyetiyle imzaladık. Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira. Sözleşmemiz 2 yıl olarak imzalandı" şeklinde konuştu.

5 ASGARİ ÜCRETE YAKIN

İki sene boyunca geçerli olacak sözleşmeyle çalışanların ortalama kazançları, yaklaşık 5 asgari ücrete yaklaştı. Bu anlaşmaya göre, Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde düzenlenen törende, sendika yöneticileri ve Bayer Türk Kimya yetkilileri tarafından imzalandı.

Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Bayer Türk Kimya firmasında toplu iş sözleşmesi sendikanın genel merkezinde imzalandı. Toplantıda Genel Başkan Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Ahmet Baranlı, Genel Mali Sekreter Mehmet Kaya, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda, Genel Yönetim Sekreteri Ali Haluk Koşar, Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti İşyeri İK Direktörü Osman Demirel, Fabrika Müdürü Ali Gürgen, Üretim Müdürü Efe Çapın, İK Müdürleri Ahu Aktan, Hande Ataman, Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, Başkan Yardımcıları Dursun Karataş, Dönmez Aytekin (Mali) TİS Uzmanı Özgün Çelik Aygün, İşyeri temsilcileri; Abdullah Sertel, Caner Ak yer aldı.