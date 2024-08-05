Sendikalardan Can Atalay çağrısı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği( TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, Can Atalay’ın tutukluluk durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna dikkat çekilerek Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Atalay hakkındaki kararının uygulanması gerektiği ifade edildi.

İktidarın AYM'nin hak ihlali kararlarına uymadığının hatırlatıldığı açıklamada "Bu hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma çabasına son verilmesi gerektiğini ve alınan kararlara uyulmasının hukuk devletine bağlılık gereği zorunlu olduğunu hatırlatıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Anayasa Mahkemesi, halkın oylarıyla seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin TBMM'de tezkere okunarak düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğuna karar verdi.

İletişim Başkanlığı’nın kuruluş ve yetkilerine ilişkin daha önce iki ayrı iptal kararının ardından son olarak ‘her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunma’ yetkisi Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğüne aykırı bulunarak iptal edildi.

"YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI ZORUNLUDUR"

Anayasa Mahkemesi’nin grev ertelemeleri, 1 Mayıs yasaklamaları, düşünce, ifade, basın ve örgütlenme özgürlüklerine ilişkin verdiği hak ihlali kararları sadece bireysel kayıpların giderilmesi için bir hukuki yol değildir. İhlallerin tekrarlanmaması için gereken idari ve yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur. Aynı gereklilik yasa ve kararnameler için verilen iptal kararlarının gerekçelerine uygun düzenlemeler yapılmasını da gerektirir.

Ancak Anayasa Mahkemesi'nin anılan ve hak ihlallerine neden olduğu belirlenen düzenlemeler için verdiği kararları siyasi iktidar tarafından uygulanmamaktadır. Anayasal ve seçimle işbaşına gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; bu hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma çabasına son verilmesi gerektiğini ve alınan kararlara uyulmasının hukuk devletine bağlılık gereği zorunlu olduğunu hatırlatıyoruz.”