Şenol Babuşcu enflasyonun zirve yapacağı tarihi açıkladı

Ünlü ekonomist Şenol Babuşcu, enflasyonun zirve yapacağı tarihi sosyal medya hesabından duyurdu. "Enflasyon yüzde 100 olacak" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şenol Babuşcu enflasyonun zirve yapacağı tarihi açıkladı

Editör: Osmancan EROK

Orta Vadeli Program'ın (OVP) kamuoyuna duyurulmasının ardından Türkiye ekonomisinin 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak 3 yıllık yol haritası açıklandı.

Programda, 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak revize edilirken 2024 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 33,0, 2025 yıl sonunda yüzde 15,2, 2026 yıl sonunda ise yüzde 8,5 olması beklendi.

Ekonomist Şenol Babuşcu'da enflasyonun zirve yapacağı tarihi sosyal medya hesabından açıkladı. Babuşcu, "2024 yılı Haziran ayı sonu enflasyon tahminim % 100 ZİRVE…" ifadelerini kullandı.

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AĞUSTOS ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yüzde 9,09 artış kaydetti. Yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu.

TÜFE temmuzda ise aylık yüzde 9.49, yıllık bazda yüzde 47.83 artmıştı.

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