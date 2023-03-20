Mustafa Şentop'un 'AKP'ye ve cemaate karşı operasyon yürütenler aynı çevreler' sözleri gündem oldu

AKP'li TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP'ye karşı olanların cemaate de karşı olduğunu söylemişti.

Şentop’un 17-25 Aralık sürecinde Ahaber'de yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Şentop gündem olan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Burada siyasete ve Ak Parti'ye karşı operasyon yürüten çevreler aslında cemaate karşı da bir operasyon yürütüyorlar. Yani biz böyle cemaat tamamen yabancı hiç bilmediğimiz bir mahiyet bir yapı değil. Biz çoğumuz oradaki arkadaşların büyük bir kısmıyla şahsi dostluklarımız arkadaşlıklarımız var.

Yine hoca efendiyi yeni değil daha 1970'li yıllardan beri kasetlerini dinleyerek, yazdıklarını okuyarak yetişmiş insanlarız biz. Fikirlerini, reflekslerini, düşüncelerini hangi konuda neler düşündüklerini bilebilecek durumdayız biz.