20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mustafa Şentop'un 'AKP'ye ve cemaate karşı operasyon yürütenler aynı çevreler' sözleri gündem oldu

Mustafa Şentop'un 'AKP'ye ve cemaate karşı operasyon yürütenler aynı çevreler' sözleri gündem oldu

Mustafa Şentop’un 17-25 Aralık sürecinde Ahaber'de yaptığı “AKP'ye ve cemaate karşı operasyon yürütenler aynı çevreler” açıklaması yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:25
Takip Et

Şentop: AKP'ye ve cemaate karşı operasyon yürütenler aynı çevreler

Mustafa Şentop'un 'AKP'ye ve cemaate karşı operasyon yürütenler aynı çevreler' sözleri gündem oldu
+
Aa
-

AKP'li TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP'ye karşı olanların cemaate de karşı olduğunu söylemişti.

Şentop’un 17-25 Aralık sürecinde Ahaber'de yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Şentop gündem olan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Burada siyasete ve Ak Parti'ye karşı operasyon yürüten çevreler aslında cemaate karşı da bir operasyon yürütüyorlar. Yani biz böyle cemaat tamamen yabancı hiç bilmediğimiz bir mahiyet bir yapı değil. Biz çoğumuz oradaki arkadaşların büyük bir kısmıyla şahsi dostluklarımız arkadaşlıklarımız var.

Yine hoca efendiyi yeni değil daha 1970'li yıllardan beri kasetlerini dinleyerek, yazdıklarını okuyarak yetişmiş insanlarız biz. Fikirlerini, reflekslerini, düşüncelerini hangi konuda neler düşündüklerini bilebilecek durumdayız biz.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
4
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
5
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
6
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
7
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.