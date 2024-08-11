Serap Paköz’ün son hali gündem oldu. Eleştirilere böyle isyan etti

Ünlü sunucu Serap Paköz, sunduğu programlar ve kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isim olmasıyla biliniyor.

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla da gündemde olan Paköz, bu değişimle adeta bambaşka biri haline geldi.

Eleştirilere sert bir şekilde yanıt veren Paköz, kendisi hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalmadı.

Serap Paköz, ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek "Fransız askısı" işlemi yaptırdı ve bu estetik müdahale ile büyük bir değişim yaşadı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Paköz'ün yeni hali, takipçileri tarafından "Sana ne olmuş?", "Başka biri gibi görünüyorsun" ve "Siz size benzemiyorsunuz" gibi yorumlarla karşılandı.

Eleştirilerden bunalan Paköz, estetik operasyonlara karşı olmadığını belirterek, "Ben kendimi böyle iyi hissediyorum, kimin ne dediği umurumda değil. Ev hanımları bile estetikçilerde kuyruk bekliyor. Tabii ki yaptıracağım. Bir takım teknolojilerden faydalanacağım" dedi.

Ayrıca, "Benden daha çok estetik yaptırıp, 'Hiçbir şey yaptırmadım' diyen birçok ünlü tanıyorum ve onlara gülüyorum. Halkımız da buna inanıyor. Bir kere bir şey yaptırdım, hâlâ o konuşuluyor. İnsanlar gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Yaptırdıklarını biliyorum, sonra röportajlarında 'Bir şeyim yok' diyorlar. Buna karşıyım ben. İnsanlar onlara inanıp, bizi eleştiriyorlar" şeklinde konuştu.