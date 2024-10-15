Serbest bırakılan sapık tutuklandı. Aileler itiraz etmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Serbest bırakılan sapık tutuklandı. Aileler itiraz etmişti

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 1 hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahkemece serbest bırakılan temizlik görevlisi D.T., tutuklandı. Sapık serbes bırakılınca aileler isyan etmişti.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir ilkokulda , 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi 18 yaşındaki D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.

D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü. Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi.

gggggggggggg.jpg

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı. Savcılık, karara itiraz edince şüpheli tekrar gözaltına alındı.

oooooo.jpg

Bayrak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 1 hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla tekrar gözaltına alınan temizlik görevlisi D.T. (18), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son Haberler
Haftalar önce tahliye olmuştu! Bahar Candan’dan ablası Nihal Candan'a şoke eden suçlama
Haftalar önce tahliye olmuştu! Bahar Candan’dan ablası Nihal Candan'a şoke eden suçlama
Van'da kaybolan Rojin'in cansız bedeni bulundu
Van'da kaybolan Rojin'in cansız bedeni bulundu
Doğal gaz fiyatları belli oldu
Doğal gaz fiyatları belli oldu
Pendik’te feci olay! 40 günlük bebeği 7'inci kattan aşağı attı
Pendik’te feci olay! 40 günlük bebeği 7'inci kattan aşağı attı
Serbest bırakılan sapık tutuklandı. Aileler itiraz etmişti
Serbest bırakılan sapık tutuklandı. Aileler itiraz etmişti