Serbest bırakılan sapık tutuklandı. Aileler itiraz etmişti

İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir ilkokulda , 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi 18 yaşındaki D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.

D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü. Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı. Savcılık, karara itiraz edince şüpheli tekrar gözaltına alındı.

Bayrak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 1 hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla tekrar gözaltına alınan temizlik görevlisi D.T. (18), sevk edildiği adliyede tutuklandı.