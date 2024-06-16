Serdar Dursun Almanya'yı karıştırdı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'un kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz netleşmedi. Tatil için Almanya'ya giden 32 yaşındaki futbolcu, EURO 2024 Finalleri'ni yerinden takip ediyor.

Tecrübeli futbolcu, Hamburg şehrindeki 50 bin kişilik Volksparkstadion'da oynanan Polonya-Hollanda karşılaşmasını tribünden izledi.

Fenerbahçe'den takım arkadaşı Sebastian Szymanski'ye destek veren Serdar Dursun bu anları sosyal medya hesabından "Hadi Seboo" şeklinde yaptığı paylaşımla gösterdi.

Tribünde Fenerbahçe'nin efsane ismi Pierre van Hooijdonk ile de fotoğraf çektiren Serdar Dursun, Hollandalı eski golcü için "Efsane" yorumu yaptı.

Serdar Dursun, Sarı-Lacivertli taraftarlardan da yoğun ilgi gördü. Cristiano Ronaldo'nun gol sevinci "Siuuu"yu taklit etmesi nedeniyle lakabı "Dursunaldo"ya çıkan Serdar Dursun tribünde bol bol fotoğraf çektirdi. Bu anları gören Alman taraftarlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SERDAR DURSUN'UN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1998-2004 - Lorbeer Rothenburgsort

2004-2005 - SC V/W Billstedt

2005-2008 - Concordia Hamburg

2008-2010 - Hannover 96

Profesyonel kariyeri

2010-2011 - Hannover 96 II

2011-2014 - Eskişehirspor

2013 - Şanlıurfaspor (kiralık)

2013-2014B - Denizlispor (kiralık)

2014-2016 - Fatih Karagümrük

2016-2018 - Greuther Fürth

2018-2021 - Darmstadt 9

2021-2024 Fenerbahçe

Milli takım kariyeri

2021 - Türkiye