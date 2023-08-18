Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı. Fenerbahçe onayı verdi

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın yeni sezon için planları arasında yer almayan Serdar Dursun için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fatih Karagümrük 31 yaşındaki golcünün transferi için sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.

TEKLİFİ HALA DEĞERLENDİRİYOR

Haberde ayrıca, Serdar Dursun’un Karagümrük'ün teklifini hala değerlendirdiği ve kabul etmesi halinde imzaların atılacağı belirtildi.

PERFORMANSI

2021 yılında Almanya 1. Lig ekiplerinden Darmstadt'tan 2 milyon Euro bedelle transfer edilen Serdar Dursun ilk sezonunda 37 maçta 15 gol 4 asist kaydederken sonraki sezon 27 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetmişti.